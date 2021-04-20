Белград, , 04:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в интервью боснийскому телеканалу Fejs TV 19 марта заявил, что Сербия заинтересована в мире и стабильности в регионе и принимает справедливые решения по многим вопросам.

Вучич отметил, что «на Балканах невозможно обеспечить мир, унижая один народ и особенно численно преобладающий народ, думая, что это устроит всех остальных и навсегда решит все проблемы».

«Именно поэтому я выступал не за замороженный конфликт с албанцами в отношениях между Белградом и Приштиной, а за решение проблем и, следовательно, заплатил высокую политическую цену как здесь, в Белграде, так и в любом другом месте», — отметил Вучич.

Он заявил, что он очень осторожен при обсуждении региональных вопросов и что абсолютный интерес Сербии заключается в обеспечении мира и стабильности.