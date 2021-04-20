Гавана, , 00:42 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1060 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что уже на протяжении пяти дней подряд в стране выявляют более тысячи инфицированных ежесуточно. При этом по-прежнему основным очагом распространения инфекции является столица республики Гавана — на нее приходится более половины новых выявленных случаев. В частности, за 19 апреля в кубинской столице выявили 568 носителей SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Кубе достигло 94 571. Также за минувшие сутки в стране умерли еще шестеро пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончался 531 человек.