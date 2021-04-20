20 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили желание одного из кандидатов в канцлеры ФРГ жёсткого диалога с Россией и Китаем.

Тимур Кондратьев, , 07:51 — REGNUM Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналены Бэрбок, что отношениях с Россией и Китаем ЕС следует проявлять жесткость, но «оставаться в диалоге», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Анналена Бэрбок Heinrich-Böll-Stiftung

«По ходу наши дедушки им в 45-м мало ввалили», — считает Владимир В.

Многие пользователи считают, что современное поколение немцев совершенно позабыло, чего их предшественникам стоило «жёсткое» обращение с Россией. Люди призвали политиков ФРГ помнить страницы истории.

«В последнее время Германия стала много себе позволять. Может, у них с памятью проблемы? Два раза русская армия брала Берлин. Третий может стать последним», — поделился своим мнением Фара А.

Некоторые комментаторы считают, что Германия уже «попутала берега», а руководство Российской Федерации пытается наладить с этой агрессивной страной взаимоотношения.

«Опять Россию пинают, а в ответ только озабоченность! Пора! Пора дать им жёсткий ответ, после которого данная истерика со стороны мосек прекратится», — пишет Давид Б.

Часть людей предположила, что диалог с такими странами, как ФРГ, становится крайне затруднительным, ведь их элита постепенно сходит с ума, и разумных действий с их стороны становится всё меньше.

«Европейские политики, судя по всему, стали больными на голову. Либо же они хорошо прикидываются. Какой может быть с ними диалог? Пускай с психиатром ведут диалог», — написал Алексей Л.

Анналена Бэрбок Tobias Specht

Ряд пользователей призвал не держать зла на Германию, ведь все её действия контролируются Соединёнными Штатами. Поэтому все претензии следует предъявлять Вашингтону.

«Все высказывания от западных стран — это то, что США им диктуют. Зависимые страны. Разве они могут своё я показывать? Единственные, кто не принимают диктовки США, это Россия и Китай. Только поэтому давление и санкции», — указал Геннадий Г.

Нашлись и те, кто считает, что Германия больше не имеет никакого права высказывать России какие-либо претензии. Слишком много зла Берлин принёс как нам, так и всему миру, чтобы позволять ему новые попытки к агрессии.

«Германия вообще не имеет права что-то диктовать России. Пусть сначала спасибо скажет за то, что им когда то позволили жить. А могло все пойти по другому сценарию», — уверен Danro B.

Напомним, 19 апреля кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бэрбок заявила на пресс-конференции, что в отношениях с Россией и Китаем ЕС следует проявлять жесткость, но «оставаться в диалоге».