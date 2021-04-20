Тегеран, , 07:29 — REGNUM Исламская Республика Иран вошла в число 10 крупнейших производителей стали в мире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 апреля.

По данным Всемирной ассоциации сталелитейной промышленности (WSA), Исламская Республика Иран произвела 2,3 миллиона тонн стали в феврале 2021 года, показав рост на 11,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, за первые два месяца 2021 года страна произвела пять миллионов тонн стали, что на 10,8 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Пандемия коронавирусной инфекции создала серьезные проблемы для всех промышленных и производственных подразделений по всему миру, при этом рост производства стали в Иране остался положительным показателем.

Согласно отчету, в феврале 2021 года в мире было произведено 150,2 миллиона тонн стали, что на 4,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем производство стали в странах Европейского Союза в феврале 2021 года достигло 11,9 млн тонн, показав снижение на 7,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.