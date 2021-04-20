Тегеран, , 07:38 — REGNUM 19 апреля пресс-секретарь таможенной администрации Ирана заявил, что торговый обмен Исламской Республики со странами Каспия за прошедший год составил 2,525 миллиарда долларов в стоимостном выражении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Отметив, что общей вес продукции составил 6,242 миллиона тонн, Рухолла Латифи сказал, что Иран экспортировал 3,125 миллиона тонн товаров на сумму 1,856 миллиарда долларов в Россию, Казахстан, Азербайджан и Туркмению, среди которых Азербайджан занял первое место (1 003 087 тонн).

Латифи подчеркнул, что Россия, Казахстан и Туркмения заняли со второго по четвёртое места соответственно. Он так же заявил, что за тот же период Иран импортировал из этих стран 3 117 266 тонн товаров на сумму 1 203 847 104 доллара, среди них Россия заняла первое место (2 933 485 тонн).

Далее чиновник сообщил, что торговый баланс Ирана с этими странами составляет более 117 миллионов долларов.