Тегеран, , 07:56 — REGNUM 19 апреля министерство здравоохранения Ирана заявило, что 398 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 67 130. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

С учётом 398 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 67 130, отмечает министерство здравоохранения.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено около 24 346 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем, при этом 3901 пациент был госпитализирован.

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения, 1 797 319 пациентов из общего числа 2 261 435 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. «Около 4840 других пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — отметил он.

Пресс-секретарь сообщил, что до сих пор в Иране было проведено 14 500 519 обследований на выявление вируса.