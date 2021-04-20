Тегеран, , 08:06 — REGNUM 19 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран приветствует диалог с Саудовской Аравией, поскольку данный шаг служит интересам двух стран и региона в целом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на пресс-конференции, Хатибзаде подтвердил сообщения о том, что Иран и Саудовская Аравия начали мирные переговоры при посредничестве Ирака. Он отметил, что Иран приветствует диалог с Саудовской Аравией во благо двух народов с целью достижения регионального мира и стабильности.

Официальный представитель также заявил, что продолжающиеся в Вене переговоры между Ираном и группой 4+1 носят технический характер и направлены на снятие американских санкций, а также возвращение США к своим обязательствам по резолюции СБ ООН 2231.

По словам Хатибзаде, чтобы предотвратить эрозию переговоров, Иран выдвинул свои требования и призвал других участников СВПД сделать то же самое.

«Если бы администрация США решила дистанцироваться от наследия Трампа и действовать в рамках своих обязательств, переговоры продвигались бы легче», — отметил он.