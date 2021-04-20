Тегеран, , 08:21 — REGNUM 19 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал завершить работу над соглашением о льготных тарифах с Индонезией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф сделал это заявление на встрече в Джакарте со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди, выразив готовность Тегерана продолжить переговоры по достижению преференциального тарифного соглашения.

Зариф высоко оценил принципиальную позицию Индонезии в Совете Безопасности ООН по спасению иранской ядерной сделки 2015 года (СВПД) и оказанию поддержки осуществлению положений резолюции 2231 СБ ООН.

Министр иностранных дел Индонезии, со своей стороны, высоко оценила растущие отношения между двумя странами в различных областях, включая экономический сектор, выразив надежду, что обе стороны окажут содействие двусторонней торговле при помощи совместной торговой комиссии и достигнутых соглашений.

Министры иностранных дел двух стран также рассмотрели пути поддержания международного права и обсудили последние события в деле реализации афганского мирного процесса.