Саранск, , 00:05 — REGNUM С 13 апреля в Мордовии пожарные выезжали в связи с поступившими сообщениями о возгорании 622 раза. Первые случаи пала сухой травы в республике были зафиксированы 9 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

За прошедшую неделю при пожарах погибли два человека, один получил травмы, сгорело 89 строений, включая три жилых дома. Максимальное число пожаров произошло в Рузаевском, Лямбирском и Ковылкинском районах.

И.о. председателя правительства республики Владимир Сидоркин призвал муниципалитеты обратить на ситуацию с пожарами особое внимание. Также он отметил, что необходимо активнее использовать беспилотники для оперативного контроля обстановки.

ИА REGNUM напоминает, с 17 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Запрещается сжигать мусор, сухую траву, а также разводить костры.