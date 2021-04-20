Тегеран, , 08:23 — REGNUM 19 апреля министр иностранных дел Пакистана заявил в преддверии своего официального визита в Иран, что страна заинтересована в проведении консультаций с Тегераном для восстановления мира и стабильности в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным управления по связям с общественностью МИД Пакистана, Шах Махмуд Куреши, выступая на пресс-конференции в Дубае на второй день своей трехдневной поездки в ОАЭ, заявил, что его предстоящий визит в Иран сосредоточен на достижение мира в Афганистане.

Назвав Исламскую Республику Иран братской страной и важным игроком в регионе, Куреши отметил, что его визит в Иран предоставит возможность более открыто обсудить афганскую проблему с иранскими официальными лицами.

Он подчеркнул, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф совершил четыре официальных визита в Пакистан с начала правления премьер-министра этой страны Имрана Хана.

Куреши также заявил, что как сосед Иран может сыграть жизненно важную роль в установлении мира в раздираемой войной стране.