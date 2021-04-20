Тегеран, , 08:43 — REGNUM Иранские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на чемпионате Азии по вольной борьбе в Казахстане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 апреля.

Яздани завоевал золотую медаль в весе 86 кг на чемпионате Азии по вольной борьбе среди взрослых. В конце первого дня соревнований другой борец Али Шаабани также завоевал золото в весовой категории от 97 кг, а Алирезе Сарлак (57 кг) и Али Савадкухи (79 кг) удалось заполучить серебряные медали.

Иранский борец Хосейн Хани также завоевал серебряную медаль по итогам чемпионата по вольной борьбе в весовой категории 74 килограмма. Хани победил Ихтиора Наврузова из Узбекистана (5−2), Сынчула ЛИ из Южной Кореи (10−3) и Атамурата Чарлыева из Туркмении (11−0), но потерпел поражение от Нуркожи Кайпанова из Казахстана (6−2).