Тегеран, , 08:46 — REGNUM 18 апреля сопредседатель Ирано-иракской совместной торговой палаты заявил о готовности властей Ирака выплатить долг иранской стороне, отметив, что данный процесс займет около месяца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Соглашение было достигнуто в начале марта», — сказал Хамид Хоссейни в интервью IRNA. Он также отметил, что по итогам переговоров между Ираном и Иракским торговым банком для иранских бизнесменов открылась возможность использовать заблокированные финансовые средства.

Далее Хоссейни сообщил, что иранские и иракские компании могут сотрудничать друг с другом при помощи таких валют, как евро, доллар или динар.

За первые 11 месяцев иранского 1399 года (закончившегося 20 марта 2021 года) Иран экспортировал 103 млн тонн товаров на сумму 31,198 млрд долларов и импортировал 30 млн тонн товаров на общую сумму 34,321 млрд долларов.

Ирак занимает второе место среди торговых партнеров Ирана. За 11 месяцев Иран экспортировал своему западному соседу 1,57 миллиона тонн товаров на сумму 477 миллионов долларов.