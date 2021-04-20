Тегеран, 20 апреля 2021, 00:04 — REGNUM 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что 60%-ное обогащение урана рассматривается как твердый ответ на заговор противника с целью ослабления переговорного процесса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Выступая на открытом заседании парламента, Калибаф отметил, что получение урана с 60%-ной степенью обогащения является важным научно-техническим событием, которое передало важный политический посыл.
«Враги иранского народа рассчитывали остановить ядерную деятельность Ирана путем проведения террористических атак», — подчеркнул он.
«Противник предпринял попытку ослабить переговорную позицию Ирана, однако 60-процентное обогащение показало, что такие меры обернулись возможностью для принятия крупных шагов в деле развития ядерной деятельности», — сообщил Калибаф.
Он также отметил важность принятия ответных действий на теракт в Натанзе, заявив, что это произойдет в ближайшее время.