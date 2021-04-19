Нижний Новгород, 19 апреля 2021, 23:57 — REGNUM В Нижегородской области из-под завалов, образовавшихся после взрыва дома, спасен живым грудной ребенок, сообщает 19 апреля региональный минздрав.
Напомним, в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, на улице Новоселова, дом 15 взрывом газа был разрушен трехэтажный жилой дом.
По последним данным правительства Нижегородской области, в результате пострадали семь человек. У двоих пострадавших обнаружены переломы позвоночника, у одного — черепно-мозговая травма и ожоги лица и плеча.
Предварительная версия причины происшествия — взрыв бытового газа.
Управление СК по Нижегородской области проводит проверку по факту взрыва.