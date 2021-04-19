Москва, , 23:56 — REGNUM Греческие власти вновь продлили действие квоты на въезд в страну до четырёх тысяч граждан России в неделю. Об этом сообщает 19 апреля пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Как уточняется, действие квоты продлено до 26 апреля. По квоте российские граждане могут прибывать в Грецию исключительно воздушным путём и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

При этом семидневный карантин для прибывающих из России по-прежнему сохраняется, независимо от того, был путешественник вакцинирован или нет. В случае обнаружения у приехавшего коронавируса он должен будет провести на карантине 14 дней.

Ранее в ряде СМИ появилась информация об отмене карантина для российских туристов, прибывающих в Грецию с 19 апреля. Однако в АТОР опровергли данную информацию, уточнив, что Греция действительно отменила семидневный карантин для граждан 33 стран, однако России в этом списке нет.