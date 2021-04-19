Москва, , 23:56 — REGNUM Западные экономисты уже долгое время убеждают весь мир, что плановая экономика — тупиковая ветвь развития и современные государства могут существовать только за счёт «рынка». Китаю удаётся совмещать эти два понятия, но оказалось, что «мировой олигархат» также планирует развитие человечества на долгие годы.

Швейцарский федеральный технологический институт провёл в 2011 году масштабное исследование, в ходе которого выяснил бенефициаров 43 тысяч крупнейших банков и компаний, рассказали эксперты Института экономических стратегий РУССТРАТ в своём докладе «Мировая экономика: рыночная стихия или олигархический «госплан»?». Для начала швейцарским специалистам удалось выделить «широкое ядро» в составе 1 тыс. 318 структур, управление которыми свелось к 147 банкам и компаниям. Несмотря на то, что дальнейшая работа была засекречена, СМИ выяснили — почти 50 000 главных мировых экономических институтов находятся под управлением всего 10−12 инвестиционных компаний.

Именно они и составляют то самое «глубинное государство», которые еще недавно казалось конспирологическими байками. Можно с уверенностью утверждать, что костяк мирового правительства был создан и ещё в конце XIX века. Именно под его контролем произошло складывание современной финансовые системы мира. Разукрупнение Standard Oil, приход к власти в США В. Вильсона, создание ФРС, Первая мировая война — не что иное, как долгоиграющий план, уверены в Институте РУССТРАТ. Но именно в бесперспективности построения планов эти люди, руками «придворных» экономистов и финансистов, пытаются долгое время убедить всё человечество.

Россия, наравне с Китаем долгое время успешно борется с попытками «глубинного государства» взять страны под контроль. Последние годы внешнее давление на РФ только усиливается и нельзя исключать, что вскоре это приведёт к открытому военному противостоянию. Поэтому уже в ближайшее время необходимо задействовать советский опыт государственного планирования и управления, только тогда будут достигнуты нужные социально-экономические и геополитические результаты.