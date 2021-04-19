Санкт-Петербург, , 23:53 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил о стремлении петербургского «Зенита» приобрести защитника «Барселона» Самюэля Умтити.

Согласно информации источника, на данный момент француз рассматривает другие варианты продолжения карьеры, отдавая предпочтение клубам из Европы. Тем не менее «Барселона» готова продать футболиста. «Зенит» ждет решения от Умтити.

В текущем сезоне Умтити принял участие в 10 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.