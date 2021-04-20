Техас, , 00:05 — REGNUM Американский актер Мэттью Макконехи получил преобладающую поддержку избирателей еще не успев точно решить, станет ли он на путь политической карьеры. Голливудскую звезду поддерживают больше, чем действующего губернатора Техаса Грэга Эббота, сообщает 19 апреля Fox News.

Родившийся в Техасе 51-летний обладатель премии Оскар, Макконехи долгое время распускает слухи о том, что потенциально может баллотироваться против Эббота.

Новый опрос, проведенный The Dallas Morning News и Университетом Техаса, выявил, что более 45% опрошенных поддержали бы актера, тогда как только 35% отдали бы свои голоса действующему губернатору. Еще два процента предпочли бы голосовать за кого-нибудь другого.

Как сообщало ИА REGNUM, в недавнем интервью МакКонахи заявил, что всерьёз подумывает выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора штата Техас потому что верит, что может научить людей чему-то полезному.