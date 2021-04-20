Артур Савин, 20 апреля 2021, 07:00 — REGNUM Успешный первый испытательный полёт на Марсе, который совершил беспилотный вертолёт NASA Ingenuity, вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 19 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Рогозин
Рогозин
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Молодцы! Идея полёта винтокрыла на Марсе работает. Большой успех!» — поделился своим мнением Дональд Б.

Многие пользователи оказались рады и удивлены тому, что человеку удалось не только доставить колёсную технику на Марс, но и то, что теперь подтвердилась возможность запускать летательные аппараты на другой планете.

«Американцы молодцы! И дело не только в том, что у них денег выше крыши. Дрон для Марса не напечатаешь. Его создать надо и довезти до Марса. У Саудовской Аравии вон, сколько денег, а передовых технологий нет», — отметил Pawel Z.

Некоторые комментаторы оказались раздосадованы тем, что Соединённые Штаты далеко ушли в исследовании марсианской поверхности, в то время как Россия до их пор эксплуатирует достижения Советского Союза.

«Пока они исследуют Марс, мы хвастаемся прошлыми победами. Хочется видеть на Марсе российские аппараты», — указал Евгений Л.

Часть людей отметила, что слышит со стороны Роскосмоса лишь громкие обещания и глобальные планы по полётам к той или иной планете, но на данный момент наша страна не обладает крупными достижениями в области исследования космического пространства.

«Обидно, что NASA уже реально какие-то научные проекты реализует, а Роскосмос только и делает, что планы строит, да обещаниями кидается», — пишет Андрей Р.

Беспилотный вертолёт NASA Ingenuity
Беспилотный вертолёт NASA Ingenuity
Nasa

Отдельные пользователи напомнили, что вслед за Соединёнными Штатами исследовать Марс спешит Китай, который намеревается не отставать от своих конкурентов в исследовании планет.

«Кстати, в мае на Марс китайский зонд садится с марсоходом. Но, как недавно подтвердили Рогозин и Борисов, мы мировые лидеры в космонавтике», — написал Алексей У.

Нашлись и те, кто призвал людей не считать успехи NASA достижениями лишь США. Люди убеждены, что полёт беспилотника на Марсе является достижением всего человечества.

«Все достижения в области космоса — это наши общечеловеческие достижения. Надо радоваться таким событиям, а не уподобляться кастрюлеголовым придуркам», — считает Сергей К.

Напомним, 19 апреля представители NASA сообщили в Twitter, что беспилотный вертолёт ведомства Ingenuity успешно совершил первый испытательный полёт на Марсе.