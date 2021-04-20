20 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 07:00 — REGNUM Успешный первый испытательный полёт на Марсе, который совершил беспилотный вертолёт NASA Ingenuity, вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 19 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Рогозин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Молодцы! Идея полёта винтокрыла на Марсе работает. Большой успех!» — поделился своим мнением Дональд Б.

Многие пользователи оказались рады и удивлены тому, что человеку удалось не только доставить колёсную технику на Марс, но и то, что теперь подтвердилась возможность запускать летательные аппараты на другой планете.

«Американцы молодцы! И дело не только в том, что у них денег выше крыши. Дрон для Марса не напечатаешь. Его создать надо и довезти до Марса. У Саудовской Аравии вон, сколько денег, а передовых технологий нет», — отметил Pawel Z.

Некоторые комментаторы оказались раздосадованы тем, что Соединённые Штаты далеко ушли в исследовании марсианской поверхности, в то время как Россия до их пор эксплуатирует достижения Советского Союза.

«Пока они исследуют Марс, мы хвастаемся прошлыми победами. Хочется видеть на Марсе российские аппараты», — указал Евгений Л.

Часть людей отметила, что слышит со стороны Роскосмоса лишь громкие обещания и глобальные планы по полётам к той или иной планете, но на данный момент наша страна не обладает крупными достижениями в области исследования космического пространства.

«Обидно, что NASA уже реально какие-то научные проекты реализует, а Роскосмос только и делает, что планы строит, да обещаниями кидается», — пишет Андрей Р.

Беспилотный вертолёт NASA Ingenuity Nasa

Отдельные пользователи напомнили, что вслед за Соединёнными Штатами исследовать Марс спешит Китай, который намеревается не отставать от своих конкурентов в исследовании планет.

«Кстати, в мае на Марс китайский зонд садится с марсоходом. Но, как недавно подтвердили Рогозин и Борисов, мы мировые лидеры в космонавтике», — написал Алексей У.

Нашлись и те, кто призвал людей не считать успехи NASA достижениями лишь США. Люди убеждены, что полёт беспилотника на Марсе является достижением всего человечества.

«Все достижения в области космоса — это наши общечеловеческие достижения. Надо радоваться таким событиям, а не уподобляться кастрюлеголовым придуркам», — считает Сергей К.

Напомним, 19 апреля представители NASA сообщили в Twitter, что беспилотный вертолёт ведомства Ingenuity успешно совершил первый испытательный полёт на Марсе.