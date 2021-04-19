Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Переброска истребителей F-15 и F-16 ВВС США в Польшу не связана с ситуацией вокруг Украины, заявил 19 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Истребители США Erin Trower

По его словам, появление крупной группировки боевых самолетов ВВС США в Польше это обычная практика в рамках военных учений.

«Эти военные маневры … являются рутинными учениями, которые проводятся довольно давно. Они не являются определенной реакцией на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму», — заявил Кирби, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о прибытии «нескольких десятков» американских истребителей в Польшу на учения, проводящиеся ВС США в Европе.

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