Приштина, , 23:48 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, в 14:30 (время местное) в мечеть «Дине Ходжа» в Приштине ворвался 34-летний мужчина Рудольф Николли из города Буррель. Николли держал в руках нож и ранил пятерых верующих. Полиции удалось задержать преступника. Все раненые проходят лечение в больничных учреждениях.

Потерянный агнец (Заблудшая овца).

Имам мечети Ахмед Кавая на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что Николли ранил не только верующих, но и случайных прохожих. При этом священнослужитель призвал читателей не беспокоиться и считать произошедшее не террористическим актом, а следствием душевной болезни.

Напомним, 13 апреля у мусульман начался священный месяц Рамадан.

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