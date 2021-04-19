Штат Аризона, США, 19 апреля, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, «Аризона» на своем официальном сайте сообщила о заключении нового контракта с защитником Ильей Любушкиным.

СКА (Санкт-Петербург) и Локомотив (Ярославль). Максим Карпов и Илья Любушкин

Согласно информации пресс-службы команды, срок соглашения рассчитан на год с заработной платой в размере 1,35 миллиона долларов.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата бывший защитник «Локомотива» принял участие в 31 матче и отличился 2 (1+1) очками. Он лидирует в команде по количеству поставленных хитов — 77.

В общей сложности Любушкин провел за «Аризону» 123 матча и набрал 10 (1+9) очков.