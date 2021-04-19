Йошкар-Ола, , 23:38 — REGNUM В Марий Эл планируется построить три мусоросортировочных комплекса в рамках инвестиционного проекта. Соответствующее соглашение подписано правительством республики и ООО «Чистый город».

Мусоросортировочный комплекс Government-nnov.ru

В частности, комплексы будут организованы в Йошкар-Оле, Волжске, а также Сернурском районе. В настоящее время обсуждается стоимость инвестпрограммы. Планируется, что строительство будет проведено за счет заемных средств.

ИА REGNUM напоминает, региональным оператором в республике является ООО «Благоустройство». В августе прошлого года глава региона Александр Евстифеев предложил компании создать филиал, который будет обслуживать Горномарийский район и Козьмодемьянск. В Горномарийском районе остается ряд вопросов по утилизацию ТКО, поскольку зона, расположенная на правом берегу Волги, изолированная, что вызывает определённые сложности у регионального оператора. Обсуждался вопрос создания мобильного мусоросортировочного комплекса.

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