Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Активистка произнесла проницательную речь в защиту русского блогера Алексея Навального 19 апреля во время шоу The View, которое ведет Вупи Голдберг.

«Путин убивает борца за свободу в реальном времени. Это трагедия и если администрация Байдена ничего с этим не сделает, то она окажется ничем не лучше, чем администрация Трампа, Барака Обамы или Буша. Я умаляю Соединенные Штаты и американцев обратить внимание и спасти жизнь этого человека», — заявила Меган Мак Кэин во время эфира, куда она пришла в футболке с надписью «#свободу Навальному».

«Хорошо… думаю, зрители должны знать, что мы сейчас начали двигаться к вопросу санкций и всего такого. В любом случае, мы будем вас держать в курсе, если что-то произойдет», — ответила Голдберг закончив дискуссию.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае смерти осужденного в России блогера Алексея Навального для Москвы будут последствия, заявил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.