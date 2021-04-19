Рим, , 23:22 — REGNUM Основатель итальянского популистского «Движения 5 звезд» Беппе Грилло в понедельник, 19 апреля, подверг резкой критике действия правоохранительных органов, которые подозревают его 19-летнего сына в изнасиловании, и работу СМИ, которые освещают эту историю.

Грилло категорически отверг вероятность, что следственные органы в данном случае правы.

«Если они должны будут арестовать моего сына, который ничего этого не делал, то пускай вместе с ним арестуют меня», — отметил он.