Брюссель, 20 апреля 2021, 00:08 — REGNUM Европейская комиссия вводит новые руководящие принципы оказания государственной помощи для региональных целей, которые устанавливают правила, в соответствии с которыми государства ЕС могут предоставлять помощь компаниям для поддержки экономического развития неблагополучных районов, гарантируя равные условия в ЕС. Новые принципы вступят в силу 1 января 2022 года и отразят основные направления Европейского Зеленого курса и новых промышленных и цифровых стратегий.
Об этом сообщает итальянское издание ANSA. IT 19 апреля 2021 года.
Среди новых принципов — увеличение общего охвата региональной помощью до 48% населения ЕС (ранее речь шла о 47%), увеличение льгот для малого и среднего предпринимательства, для отдаленных регионов, приграничных и неблагополучных районов, а также территорий, подвергающихся депопуляции. В целом структура помощи была упрощена, а терминология стала более чёткой. Новые пункты региональной помощи будут действоватьв период с 2022 по 2027 годы, а промежуточный контроль запланирован на 2023 год.
Ожидается, что государства ЕС могут быть легко переквалифицированы из «неопределенных территорий» в так называемые территории «правильного перехода» к устойчивому развитию. Также предусматривается увеличение помощи и дополнительное стимулирование инвестиций в неблагополучные районы в рамках Зеленого курса и цифровой трансформации.
Руководящие принципы были приняты после оценки уже действующих правил, проведенной в 2019 году, и обширных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, от местных администраций до бизнес-ассоциаций.
У государств-членов теперь есть время до вступления в силу руководящих принципов для подготовки своих региональных документов, обосновывающих получение помощи, о которых следует уведомить Брюссель.
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