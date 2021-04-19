Москва, 19 апреля, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Устаревшие модули Международной космической станции (МКС) могут стать причиной катастрофы, заявил 19 апреля заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 1».

(сс) skeeze Обзорный купол МКС

«Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям, вплоть до катастрофы. Этого нельзя допускать», — сказал он.

Напомним, ранее Юрий Борисов заявил о необходимости заранее уведомить всех партнеров России по Международной космической станции о выходе из проекта МКС с 2025 года.

Кроме того, 28 декабря 2020 года Юрий Борисов заявил, что дальнейшая судьба МКС будет решена «в первом квартале следующего года».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля ряд СМИ опубликовал неофициальную информацию об утверждении руководством России программы создания на орбите Земли новой, независимой от других государств космической станции. По другим данным, такой проект еще только рассматривается.