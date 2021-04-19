Сыктывкар, , 23:13 — REGNUM В 2020 году глава Коми Владимир Уйба заработал 8,1 млн рублей, что на 21% меньше, чем в предыдущем году.

Согласно опубликованной на сайте правительства региона декларации, в собственности руководителя региона находится квартира площадью 114,7 кв. м, автомобиль ГАЗ-20 и мотоцикл L40018. В пользовании главы Коми находятся еще две квартиры площадью 93,7 кв. м и 47,3 кв. м. Вся недвижимость находится на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы главы Бурятии за год сократились почти на полмиллиона рублей.