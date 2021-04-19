Милан, Италия, 19 апреля, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Более года жители Италии проявляли терпение и соблюдали многочисленные антикоронавирусные ограничения, но сейчас это терпение уже на исходе, заявил в понедельник, 19 апреля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

В ресторане.1887

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Частичное смягчение ограничений (в том числе в отношении школ и открытых террас заведений общепита) — шаги вперед, теперь таких шагов нужно сделать еще два: отменить комендантский час и разрешить общепиту работу в закрытых помещениях, добавил он.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.