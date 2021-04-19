Милан, Италия, , 23:06 — REGNUM Прививать несовершеннолетних граждан от коронавируса в Италии начнут, вероятно, в октябре 2021 года, заявил в понедельник, 19 апреля, иммунолог Миланского университета, эксперт штаба по борьбе с эпидемией Серджо Амбриньяни.

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Первые результаты соответствующих клинических испытаний должны быть готовы к июню 2021 года, добавил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 19 апреля, в Италии умерли 117 243 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 316 (днем ранее — на 251). Число подтвержденных носителей выросло на 8864 (днем ранее — на 12 694). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 878 994 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 493 489 человек — на 11 122 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 539 507 человек, что составляет 7,54% населения Италии.