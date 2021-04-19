Воронеж, , 23:02 — REGNUM Заключительный этап ночных тактических учений мотострелков общевойсковой армии ЗВО завершился в Воронежской области 19 апреля, он проходил в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

По замыслу учений расчёты реактивных систем залпового огня «Град» получили разведданные о разворачиваемых артиллерийских батареях, узлах связи и полевых штабах условного противника и приступили к их уничтожению. Наступление проводили мотострелки, усиленные танковыми подразделениями. Военнослужащими было поражено Особенностью учений стало задействование мобильной мотострелковой группы, которая отрезала отступление «противника» к условному мосту с фланга.

Отметим, что накануне, 18 апреля, а также поздно вечером 19 апреля воронежцы жаловались на звуки взрывов. Так, в районе посёлка Шилово, который расположен в нескольких километрах от военного полигона «Погоново», дрожали стёкла. Звуки взрывов, отблески в небе были видны жителям Левобережного и Советского районов Воронежа, и даже в центре города.