Нижний Новгород, 19 апреля 2021, 22:59 — REGNUM Под завалами, образовавшимися после взрыва трехэтажного дома в селе Маргуши Нижегородской области, могут быть люди, сообщает 19 апреля пресс-служба регионального правительства.
На данный момент наличие людей под завалами точно не установлено, но спасатели этого не исключают.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел 19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуши Нижегородской области.
Известно о троих пострадавших, один человек считается пропавшим и может оставаться под обломками дома.
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