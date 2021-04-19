Нижний Новгород, , 22:59 — REGNUM Под завалами, образовавшимися после взрыва трехэтажного дома в селе Маргуши Нижегородской области, могут быть люди, сообщает 19 апреля пресс-служба регионального правительства.

На данный момент наличие людей под завалами точно не установлено, но спасатели этого не исключают.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел 19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуши Нижегородской области.

Известно о троих пострадавших, один человек считается пропавшим и может оставаться под обломками дома.

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