Нижний Новгород, 19 апреля, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Под завалами, образовавшимися после взрыва трехэтажного дома в селе Маргуши Нижегородской области, могут быть люди, сообщает 19 апреля пресс-служба регионального правительства.

Люди разыскивают вещи среди обломков дома. 1917

На данный момент наличие людей под завалами точно не установлено, но спасатели этого не исключают.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел 19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуши Нижегородской области.

Известно о троих пострадавших, один человек считается пропавшим и может оставаться под обломками дома.