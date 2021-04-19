Тбилиси, , 22:56 — REGNUM Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» отказалась подписать соглашение с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», сообщила 19 апреля журналистам оппозиционер Саломе Самадашвили.

Ника Мелия в тюрьме». Самадашвили «Политсовет решил, что «Национальное движение» воздержится от подписания соглашения до тех пор, покав тюрьме».

Член «Единого национального движения» добавила, что она лично подпишет это соглашение — с согласия политсовета партии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тбилиси оппозиция и правящая партия, поддержав инициативу главы Евросовета Шарля Мишеля, подписали соглашение о выходе из политического кризиса в Грузии.

Кроме представителя правящей партии, соглашение подписали оппозиционеры от партий «Стратегия Агмашенебели», «Лело для Грузии», «Гирчи», «Граждане», от Республиканской партии. Не подписали соглашение Лейбористская партия Грузии и «Европейская Грузия — движение за свободу».

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