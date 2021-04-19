Генуя, Италия, 19 апреля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Прокуратура Генуи подозревает более 500 мигрантов в незаконном получении так называемого пособия по гражданству, передает La Verita в понедельник, 19 апреля.

Цитата м ф Тайная Жизнь Домашних Животных, реж. Крис Рено, Ярроу Чейни, 2016, США Хитрый Кролик

Проводится проверка как в отношении самих получателей, так и в отношении тех сотрудников госведомств, «благодаря» которым такая ситуация стала возможной.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Каждый гражданин, чей доход менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье), может получить от государства «разницу».