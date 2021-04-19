Вологда, 19 апреля 2021, 22:47 — REGNUM Власти Вологодской области передали в федеральную собственность дорогу до Великого Устюга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, попытки передать трассу губернатор региона Олег Кувшинников предпринимал с 2012 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Вологодской области отремонтируют более 400 км автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Общая стоимость работ составит порядка 8,1 млрд рублей.