Пальмира, Сирия, , 22:46 — REGNUM Российские боевые самолеты нанесли авиаудары по базе террористов недалеко от сирийской Пальмиры, сообщает 19 апреля неофициальный информированный источник.

Уточняется, что речь идет о замаскированной базе, на которой шла подготовка к терактам и нападениям на госучреждения в крупных городах Сирии, которые должны были быть осуществлены в преддверии выборов президента САР.

Разведка установила местонахождение базы. После проверки первичной информации ВКС России нанесли авиаудары, в результате которых, по предварительным данным, были уничтожены два бункера, 24 пикапа с тяжелым вооружением, склад взрывчатки и мастерская по изготовлению взрывных устройств, около 500 кг взрывчатки и до 200 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, контролируемой военными США, идет подготовка групп, предназначенных для нападений и терактов, приуроченных к выборам президента Сирии.

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