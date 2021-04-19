Пальмира, Сирия, 19 апреля, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Российские боевые самолеты нанесли авиаудары по базе террористов недалеко от сирийской Пальмиры, сообщил 19 апреля на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

Mil.ru ВКС РФ

Уточняется, что речь идет о замаскированной базе, на которой шла подготовка к терактам и нападениям на госучреждения в крупных городах Сирии, которые должны были быть осуществлены в преддверии выборов президента САР.

Разведка установила местонахождение базы. После проверки первичной информации ВКС России нанесли авиаудары, в результате которых, по предварительным данным, были уничтожены два бункера, 24 пикапа с тяжелым вооружением, склад взрывчатки и мастерская по изготовлению взрывных устройств, около 500 кг взрывчатки и до 200 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, контролируемой военными США, идет подготовка групп, предназначенных для нападений и терактов, приуроченных к выборам президента Сирии.