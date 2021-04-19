Турин, Италия, , 22:38 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник, 19 апреля, подверг резкой критике проект создания европейской футбольной Суперлиги.

Он отметил, что в правительстве Италии «внимательно следят за спорами» по этому вопросу, и указал, что министры полностью разделяют точку зрения УЕФА и национальной федерации футбола о необходимости сохранения соревновательного духа и социальной функции спорта.

Как сообщалось ранее, в число «клубов-основателей» Суперлиги входят и три итальянских — «Ювентус», «Интер» и «Милан».