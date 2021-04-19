Лечче, Италия, , 22:34 — REGNUM Из-за града и шквалистого ветра, обрушившегося на несколько регионов Италии, урожай фруктов в отдельных провинциях сократится вдвое, с такой оценкой выступили в понедельник, 19 апреля, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Град Hans

Под угрозой, в частности, урожай винограда, персиков, абрикосов, киви и других фруктов.

Эксперты отмечают, что количество необычных и непрогнозируемых погодных явлений, подобных нынешнему, в 2021 году в сравнении с предшествующими годами выросло почти вчетверо.