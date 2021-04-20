Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве в десятый раз планируется провести акцию «Библионочь». Об этом 20 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится в ночь с 24 на 25 апреля. В 2021 году она будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России. Во время акции «Библионочь-2021» запланировано свыше 50 онлайн-мероприятий. В рамках развлекательной программы все желающие смогут посмотреть театральные читки и узнать, как космонавты готовятся к полетам. Кроме того, участников ждут встречи с писателями и космонавтами, мастер-классы и видеоподкасты. Большая часть мероприятий пройдет в прямом эфире.

«В предстоящей «Библионочи» примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18 часов и продлятся до четырех часов утра следующего дня. Традиционно готовится и специальная детская программа «Библиосумерки», она стартует пораньше — в 16 часов», — заявила Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Онлайн-путеводитель по Москве прошел модернизацию