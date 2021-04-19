Йошкар-Ола, 19 апреля, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В Марий Эл с начала массовой вакцинации по состоянию на 19 апреля прививки от коронавируса сделали 38 269 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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Второй компонент препарата получили 21 054 жителя республики, завершив вакцинацию полностью.

Всего регион получил 50 392 дозы вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания оперативного штаба республики принято решение о снятии ограничений на работу ресторанов, кафе, баров. Теперь эти заведения могут работать круглосуточно. Также разрешается работа детских лагерей.