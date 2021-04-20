Алабама, США, , 00:09 — REGNUM Несколько профсоюзов заполнили более двух десятков жалоб по поводу недавних выборов в центре Amazon в Бессемере (штат Алабама), требуя, чтобы власти отменили итоги голосования по причине предполагаемого вмешательства компании. Об этом 19 апреля сообщает Politico.

Голосование проходило за создание профсоюза работников Amazon. Компания получила явное преимущество во время процесса, но некоторые работники утверждают, что работодатель «создал атмосферу смятения, разъединения, и страха репрессий», которые повлияли на «свободу выбора» сотрудников во время опроса.

«Мы требуем внимательного расследования попыток Amazon коррумпировать эти выборы», — сообщается в заявлении президента профсоюза RWDSU Стюарта Аппелбаума.

Компания отвергает все объявления, утверждая, что профсоюз просто не хочет принимать тот факт, что сотрудникам не нужен никакой профсоюз.

Напомним, что данное голосование за создание профсоюза Amazon в штате Бессемер является самой масштабной попыткой создать профсоюз за всю 26-летнюю историю компании. Это лишь второй раз, когда организованная вне компании инициатива завершилась голосованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, когда голосование только началось, было понятно, что ставки высоки. Ведь если бы в Алабаме удалось организовать профсоюз, это могло бы повлечь за собой цепную реакцию по всем отделам Amazon во всех штатах, и еще тысячи сотрудников восстали бы с просьбой об улучшении рабочих условий.