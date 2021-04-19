Рим, , 22:27 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 19 апреля, в Италии умерли 117 243 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 316 (днем ранее — на 251), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 8864 (днем ранее — на 12 694).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 878 994 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 493 489 человек — на 11 122 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 4 539 507 человек, что составляет 7,09% населения Италии.