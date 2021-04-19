Москва, , 22:26 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования готовятся осуществить в крупных городах Сирии теракты и нападения на госучреждения в преддверии выборов президента страны, сообщил 19 апреля на брифинге заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Он пояснил, что подготовка к таким нападениям проводится в лагерях боевиков, расположенных «на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США».

«Незаконными вооруженными формированиями спланированы теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, с целью дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов президента Сирии», — сказал Александр Карпов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии зарегистрировался первый претендент на участие в выборах президента САР.

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