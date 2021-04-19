Москва, , 22:24 — REGNUM Только 15% российских туристов, которые не смогут посетить Турцию до лета из-за приостановки авиасообщения, выбрали в качестве альтернативы отдых на курортах России. Об этом 19 апреля сообщила журналистам директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам ещё около 18−20% туристов перебронируют свои путёвки на другие международные направления, среди которых в настоящее время лидирует Куба. Оставшиеся около 60% граждан ожидают возобновления авиасообщения с Турцией и рассчитывают отправиться на отдых в другие даты.

Согласно данным АТОР, всего на апрель-май российскими туристами было забронировано около полумиллиона туров в Турцию. Дополнительная нагрузка на российские направления пока составляет порядка 50−60 тысяч человек.

Напомним, ранее российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

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