Йошкар-Ола, , 22:24 — REGNUM В Марий Эл сняты ограничения на работу предприятий общественного питания. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Александр Евстифеев.

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Так, теперь рестораны, кафе, столовые, бары могут работать в круглосуточном режиме. Евстифеев отметил, что представители бизнеса в сфере общественного питания неоднократно обращались к властям с просьбой о снятии ограничений.

Кроме того, разрешается работа детских лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с тем, в регионе режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлен до 31 мая. Сохраняется запрет на проведение массовых публичных, зрелищных, досуговых и развлекательных мероприятий, исключая мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественно войне. Также сохраняется требование в отношении жителей республики об обязательной защите органов дыхания и соблюдении социальной дистанции в помещениях и местах массового скопления граждан.