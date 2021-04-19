Сыктывкар, 19 апреля, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Коми пройдут в онлайн-режиме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, такое решение было принято на заседании межведомственного оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.

ИА REGNUM Парад Победы

«К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции пока не позволяет нам проводить такие массовые мероприятия. Сначала нам нужно выйти на стабильный уровень, а сделать это можно только путём вакцинации не менее 60 процентов населения республики», — заявил глава Коми Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми скончались четверо ковид-пациентов, под наблюдением медиков остаются более тысячи человек.