Йошкар-Ола, , 22:15 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлен до 31 мая. Соответствующие изменения в указ о введении режима внес глава республики Александр Евстифеев.

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Сохраняется запрет на проведение массовых публичных, зрелищных, досуговых и развлекательных мероприятий, кроме торжеств, посвященных 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также сохраняется требование в отношении жителей республики об обязательной защите органов дыхания и соблюдении социальной дистанции в помещениях и местах массового скопления граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 апреля в Марий Эл выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом, как и накануне. До этого в течение шести суток выявляли по 17 новых носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике выявили 12 887 случаев заражения коронавирусом.