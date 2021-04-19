Нижний Новгород, 19 апреля 2021, 22:08 — REGNUM В селе Маргуша Нижегородской области ЧП — в трехэтажном доме по адресу улица Новоселова, 15 взорвался газ. Информации о пострадавших пока отсутствует.ИА REGNUM напоминает — газификация села Маргуша планировали еще в 1989 году, однако газ в дома местных жителей пришел на 30 лет позже — в 2019 году в рамках программы «Газификация села».