История вопроса

К началу 2019 года в России было газифицировано около 44 млн квартир или 2/3 жилого фонда.

Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.

Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.

В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».

