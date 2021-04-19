Нижний Новгород, 19 апреля 2021, 22:08 — REGNUM В селе Маргуша Нижегородской области ЧП — в трехэтажном доме по адресу улица Новоселова, 15 взорвался газ. Информации о пострадавших пока отсутствует.ИА REGNUM напоминает — газификация села Маргуша планировали еще в 1989 году, однако газ в дома местных жителей пришел на 30 лет позже — в 2019 году в рамках программы «Газификация села».
««Бессмертный полк»»
В Нижегородкй области в жилом доме взорвался газ
К началу 2019 года в России было газифицировано около 44 млн квартир или 2/3 жилого фонда.
Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.
Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.
В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».
Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.
Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.
В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».